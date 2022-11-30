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Производство

НПЦ «Пружина» приступил к поставкам автомобильных пружин для АВТОВАЗа и ЛАДА Спорт

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Научно-производственный центр «Пружина» (НПЦ «Пружина», входит в железнодорожный холдинг «ОВК»), системообразующее предприятие Удмуртии и один из крупнейших в России производителей пружин, приступил к серийным поставкам пружин подвески для LADA Granta Classic22 и LADA Granta Sport, а также получил номинацию поставщика по проекту LADA Vesta. В рамках программы импортозамещения НПЦ «Пружина» стал первым и на сегодняшний день единственным отечественным поставщиком таких деталей на конвейер АО «АВТОВАЗ» и ООО «ЛАДА Спорт».

НПЦ «Пружина» уже несколько лет изготавливает автомобильные пружины для предприятий отечественного автопрома. Ижевскими пружинами комплектуются автомобили представительского и высшего класса Aurus (ФГУП «НАМИ»), легковые и коммерческие автомобили производства ООО «ПСМА Рус». Кроме того, НПЦ «Пружина» активно осваивает сегмент вторичного рынка, обеспечивая поставки пружин для модели LADA Priora/Kalina и тюнинга подвески для автомобилей семейства LADA Niva и УАЗ.

Ижевские пружины со сложной геометрической формой, изготовленные по технологии холодной навивки из высокопрочной пружинной проволоки, позволяют в полной мере заместить продукцию иностранных аналогов.

На своем производстве НПЦ «Пружина» использует процедуры и методики мировых автопроизводителей, такие как РРАР, APQP, MMOG/LE, Бережливое производство (Lean) и др., включающие в себя проведение полного цикла испытаний и подготовку всей необходимой документации, отвечающей международному стандарту автомобилестроения IATF 16949.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/143098

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НПЦ «Пружина», «ОВК», «АВТОВАЗ»
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    30.11.2216:24:12

    Исходным материалом для изготовления пружин являются специальные качественные (пружинные) стали которые в широком асортименте производятся на российских металлургических заводах. В логике импортнозамещения объёмы выпуска пружинной стали несомненно будут расти. Но непосредственно для наматывания пружин нужны т.н. станки-мультиформеры. Хотелось бы узнать освоено ли у нас их производство?

    Отредактировано: Жан Ковальчук~16:25 30.11.22
    #1256338
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