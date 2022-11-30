Как устроен Порт Коломна и флагманский сухогруз «Инженер Шуткова»
Порт Коломна входит в десятку крупнейших судоходных компаний России и располагает собственным флотом, который насчитывает более 110 судов, а также развитой сетью транспортно-логистических комплексов в Москве, Московской и Рязанской областях.
Теплоходы компании ежегодно перевозят более 4,5 миллионов тонн грузов и уверенно ходят от Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону. Вместе с тем Порт Коломна перерабатывает более 10 миллионов тонн грузов: от навалочных до тарно-штучных и негабаритных.
Все это позволило компании создать современную базу для производства полного комплекса работ по строительству, ремонту и модернизации всех типов речных судов.
Чтобы зафиксировать весь спектр работ, выполняемых на территории Порта Коломна, съемочная группа «Медиапалубы» не раз посещала предприятие. В новом видеоролике показываем, как устроен Порт Коломна и флагманский сухогруз компании «Инженер Шуткова».
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/DI_hqCxmR_U
- Церемония закладки катамаранов проекта 04580 «Котлин» за одну минуту
- Как идет строительство промысловых судов на российских верфях
- Компания «Промтехнологии» прошла аудит на соответствие импортозамещению
30.11.2216:39:29