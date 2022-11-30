Как устроен Порт Коломна и флагманский сухогруз «Инженер Шуткова»

Порт Коломна входит в десятку крупнейших судоходных компаний России и располагает собственным флотом, который насчитывает более 110 судов, а также развитой сетью транспортно-логистических комплексов в Москве, Московской и Рязанской областях.

Теплоходы компании ежегодно перевозят более 4,5 миллионов тонн грузов и уверенно ходят от Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону. Вместе с тем Порт Коломна перерабатывает более 10 миллионов тонн грузов: от навалочных до тарно-штучных и негабаритных.

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Все это позволило компании создать современную базу для производства полного комплекса работ по строительству, ремонту и модернизации всех типов речных судов.

Чтобы зафиксировать весь спектр работ, выполняемых на территории Порта Коломна, съемочная группа «Медиапалубы» не раз посещала предприятие. В новом видеоролике показываем, как устроен Порт Коломна и флагманский сухогруз компании «Инженер Шуткова».

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/DI_hqCxmR_U