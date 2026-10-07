Первые результаты работы Московской верфи
Предприятие полного цикла по строительству и обслуживанию электросудов было открыто в 2025 году. Все основные узлы и агрегаты электросудов, включая корпус, двигатель, остекление, системы управления и программное обеспечение, производятся в России.
В поставке оборудования и комплектующих участвуют заводы, расположенные в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Самарской областях и Пермском крае и многих других регионах нашей страны.
Производственная программа Московской верфи предусматривает закладку более 100 электросудов до 2030 года.На сегодня в работе находятся две модели — «Москва 1.0» для регулярных речных маршрутов и прогулочное судно «Москва 3.0».
Первые четыре судна «Москва 1.0» «Таганка», «Якиманка», «Полянка» и «Маросейка» — уже спущены на воду и протестированы во время ходовых испытаний. Следующим шагом станет их запуск на маршрут. Ведется строительство второй партии из четырех электросудов, которые планируется спустить на воду до конца года.
Электросуда проекта «Москва 1.0» вмещают до 56 человек. В салоне созданы все условия для комфортных поездок: информационные экраны, USB-зарядки, бесплатный вайфай и площадки для перевозки велосипедов.
Двухпалубные прогулочные электросуда «Москва 3.0» будут длиной свыше 35 метров и шириной 8 метров, вместимостью до 168 пассажиров. С просторным салоном, панорамным остеклением и открытой верхней палубой эти электросуда обещают своим пассажирам новое качество речных прогулок.
Летом на Московской верфи приступили к строительству четырех электросудов «Москва 3.0», а в ближайшее время будут заложены еще четыре. Всего до конца 2028 года планируется спустить на воду до 14 электросудов этой серии.Таким образом, постепенно «Москва 3.0» станет экологичной заменой старому прогулочному флоту, который сегодня насчитывает более 160 теплоходов возрастом от 40 лет.
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