В Красноярске открылся новый корпус краевого онкодиспансера

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В Красноярском краевом клиническом онкодиспансере им. А.И. Крыжановского открылся новый корпус для круглосуточного и амбулаторного пребывания пациентов.

В новом 10-этажном корпусе разместятся 7 отделений, рассчитанных на круглосуточное пребывание 260 пациентов, а также 64 пациента дневного стационара. На его строительство из краевого бюджета был выделен 1,775 млрд рублей.

В здании расположены 104 палаты. Это четырехместные и двухместные комнаты с туалетами и душевыми. Есть и одноместные палаты — они предназначены для пациентов с иммунодефицитом. В каждой комнате предусмотрены современные кровати, которые подстраиваются под положение тела, панели с кнопками экстренного вызова врача или медсестры.

В новом корпусе есть все необходимое оборудование и техника, созданы оптимальные условия для оказания помощи пациентам. Отделения полностью укомплектованы кадрами. Палаты начинают постепенно заполняться пациентами — сейчас их здесь около 60, и они находятся под большим впечатлением от возможностей центра и условий размещения— рассказал главный врач онкодиспансера Руслан Зуков.