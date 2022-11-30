«Школу 800» в Верхних Печерах открыли в Нижегородской области
Проект уникален в плане архитектуры: два пятиэтажных корпуса соединены просторным атриумом, внутри — широкие коридоры и очень светлые классы, множество мастерских.Стоимость проекта составляет более 6,2 млрд руб.
«Школа 800» на 1,5 тысячи мест станет и ресурсным центром для педагогов всей Нижегородской области.
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30.11.2219:30:32