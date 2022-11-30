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Детские сады и школы

«Школу 800» в Верхних Печерах открыли в Нижегородской области

 © files.pravda-nn.ru

Проект уникален в плане архитектуры: два пятиэтажных корпуса соединены просторным атриумом, внутри — широкие коридоры и очень светлые классы, множество мастерских.Стоимость проекта составляет более 6,2 млрд руб.

«Школа 800» на 1,5 тысячи мест станет и ресурсным центром для педагогов всей Нижегородской области.

 © in.gipernn.ru

 © files.pravda-nn.ru

 © files.pravda-nn.ru

 © i7.gipernn.ru
Источник: https://pravda-nn.ru/news/shkolu-80...herah-predstavili-vladimiru-putinu/

новая школа, Нижегородская область
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