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Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи — часть останется в Челябинске, но большая поедет в разные районы области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минздрав региона.

Все автомобили — отечественного производства. В числе полученных карет скорой помощи есть и реанимобиль — он отправился в Чебаркуль. Каждая машина полностью укомплектована в соответствии со стандартами. Реанимобиль также укомплектован средствами для реанимации: кислород в баллонах, аппарат ИВЛ, дефибриллятор. Предусмотрено все, вплоть до видеорегистраторов и переносных фонарей.

В 2022 году для медицинских организаций региона были приобретены 117 единиц легковых автомобилей. На 2023-2024 годы в область запланирована поставка дополнительно 111 легковых авто.

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