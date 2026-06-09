В Челябинскую область поступили новые автомобили скорой помощи
Медицинский автопарк Челябинской области пополняется новыми автомобилями скорой помощи. 9 новых машин уже переданы на четыре территории: Троицкий и Магнитогорский городские округа, а также в Касли и Миасское. Ещё 2 автомобиля прибудут в Магнитогорск 8 июня.
Каждый из автомобилей класса «B» оснащен всем необходимым оборудованием для оптимальной работы сотрудников скорой медицинской помощи и обеспечения комфорта пациентов.
Всего из областного бюджета на закупку автомобилей было выделено более 68 миллионов рублей. Новые автомобили станут надежными помощниками для медиков и обеспечат своевременную помощь тем, кто в ней нуждается.
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