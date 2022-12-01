После капремонта открылась поликлиника Курской городской больницы № 3

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Здание 1977 года постройки полностью обновлено и выполнено в соответствии с брендбуком Минздрава РФ. Отремонтированы внутренний помещения, двери и окна, заменены инженерные сети. Выполнен ремонт кровли и утеплен фасад, заменена входная группа. Созданы условия для приема маломобильных групп населения. Кроме того, оборудованы современная регистратура, пункт отбора биоматериала, инфекционный блок с отдельным входом, продолжат работу в обновленных условиях отделение профилактики и центр здоровья, стоматологическое отделение, участковая служба. Общая стоимость капремонта составила 189 млн рублей, в том числе 61 млн рублей — федеральная поддержка.

Приобретено новое оборудование, в том числе рентгенологический аппарат на 3 рабочих места, маммограф и флюорограф, УЗИ-аппарат экспертного класса, системы суточного мониторирования артериального давления и ЭКГ.

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