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После капремонта открылась поликлиника Курской городской больницы № 3

 © kursk.ru

Здание 1977 года постройки полностью обновлено и выполнено в соответствии с брендбуком Минздрава РФ. Отремонтированы внутренний помещения, двери и окна, заменены инженерные сети. Выполнен ремонт кровли и утеплен фасад, заменена входная группа. Созданы условия для приема маломобильных групп населения. Кроме того, оборудованы современная регистратура, пункт отбора биоматериала, инфекционный блок с отдельным входом, продолжат работу в обновленных условиях отделение профилактики и центр здоровья, стоматологическое отделение, участковая служба. Общая стоимость капремонта составила 189 млн рублей, в том числе 61 млн рублей — федеральная поддержка.

Приобретено новое оборудование, в том числе рентгенологический аппарат на 3 рабочих места, маммограф и флюорограф, УЗИ-аппарат экспертного класса, системы суточного мониторирования артериального давления и ЭКГ.

 © kursk.ru

 © kursk.ru

 © kursk.ru
Источник: https://kursk.ru/news/191850-vladim...y-kapremonta-kurskoy-polikliniki-3/

модернизация здравоохранения, Курская область
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