В Кемерово запустили цех по переработке макулатуры

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Цех площадью более 10 тыс. м2 построен на территории кемеровского предприятия «Кузбасский скарабей». Ежегодно здесь будут выпускать около 72 тыс. тонн продукции, в том числе около 30 тыс. тонн антибактериальной бумаги и картона. Запантенованная технология переработки макулатуры позволяет препятствовать образованию плесени и увеличивает срок хранения пищевой и сельскохозяйственной продукции.

Мощность предприятия составит 120 тыс. тонн переработки бумажных отходов в год. Всего в Кемеровской обалсти образуется в год до 200 тыс. тонн бумажных отходов.

Инвестиции в создание производства составили 2,9 млрд рублей.

Запуск нового производства позволит создать дополнительно 119 новых рабочих мест, что увеличит штат предприятия более чем в полтора раза. «Кузбасский скарабей», как участник нацпроекта «Производительность труда», применяет бережливые технологии для повышения эффективности производства и увеличения объемов выпуска продукции.

В перспективе на производственной площадке планируется построить еще один цех по переработке бумажных отходов мощностью 300 тыс. тонн в год. «Благодаря следующей очереди сможем полностью перерабатывать все [бумажные отходы], что производит Кузбасс и не только. Наши перерабатывающие [мощности позволят] брать на переработку и [макулатуру] от наших соседей», — сказал губернатор.

Завод по переработке макулатуры является якорным резидентом индустриального парка «Западный». Его резиденты смогут объединяться в кооперационные цепочки для комплексного управления отходов — от сортировки до создания новых товаров при переработке.

«В перспективе ближайших семи лет мы намерены создать производство полного цикла по изготовлению гофроупаковки, а также несколько сопутствующих предприятий по переработке отходов пластика и производства целлюлозы», — рассказал о планах развития учредитель предприятия Александр Сляднев.