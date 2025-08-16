Новое производство по переработке промышленных отходов создано в Кузбассе

© vesti42.ru

В Гурьевском муниципальном округе запущено новое производство по регенерации отработанных масел. Производственные мощности нового предприятия позволят обрабатывать до 14,5 тысячи тонн отработанных масел в год.

«Из производственных отходов, которые раньше утилизировались, специалисты производят нефтяное перерабатываемое топливо. Его могут использовать наши угольщики и предприятия по производству щебня. Новое производство дает нам 22 новых рабочих места, сокращение затрат предприятий на сырье, снижение себестоимости продукции, отсутствие отходов, — отметили в Правительстве Кемеровской области.

Проект реализован ООО «ТПК-СИБ». Поставлять сырье для нового производства будут угольные, железнодорожные и транспортные предприятия Кузбасса и регионов Сибири.

Производственная линия нового предприятия укомплектована отечественным оборудованием, которое подходит для очистки трансмиссионных, турбинных и индустриальных масел от механических примесей. Используемая технология регенерации основана на дегазации отходов минеральных масел термовакуумным способом и позволяет сделать процесс обработки малоотходным.

Качество параметров обработки контролирует собственная лаборатория. Для обеспечения безопасности производственная линия оборудована современной системой противоаварийной защиты с датчиками для контроля уровня наполнения резервуаров нефтепродуктами. Возникновение критичных испарений в режиме реального времени отслеживает автоматическая система газоанализаторов.

Получаемое в результате переработки НТП будет использовать в качестве компонента при производстве эмульсионных взрывчатых веществ взамен используемых ранее индустриальных масел. Это позволит сократить затраты на этот вид сырья примерно на 30%, а также снизить себестоимость и соответственно увеличить конкурентоспособность готовой продукции.

