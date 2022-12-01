Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Московская компания начала поставки компактных фрезерных станков для металлообработки

Столичное предприятие Beaver Technology разработало компактный фрезерный станок с программным управлением. Серийное производство запустили в этом году, а сейчас начались первые поставки.

Оборудование можно использовать в аэрокосмической, автомобильной, электронной, медицинской и других отраслях.

 © www.mos.ru

Станок более чем на 70% состоит из отечественных материалов и компонентов, а также оснащен механизмом автоматической трехсекундной смены инструмента и бестеневой системой освещения.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/1B2d8CUeILo

Основа конструкции спроектирована с использованием ИИ. Это позволило получить конструкцию высокой прочности и жесткости, минимальной массы и габаритов. Устройство стабильно работает даже с труднообрабатываемыми материалами. При этом цена станка на 30-50% ниже, чем у зарубежных аналогов.

 © www.mos.ru

Мощности производителя позволят выпускать несколько сотен установок ежегодно.
Источник: https://www.mos.ru/news/item/116715073/

машиностроение, двигателестроение, Москва, металлообработка, фрезерный станок
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    01.12.2223:25:45

    Станкостроение спасёт и сохранит Россию. Это один из индикаторов научного и технологического здоровья страны.

    #1256403
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,