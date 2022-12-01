Московская компания начала поставки компактных фрезерных станков для металлообработки

Столичное предприятие Beaver Technology разработало компактный фрезерный станок с программным управлением. Серийное производство запустили в этом году, а сейчас начались первые поставки.

Оборудование можно использовать в аэрокосмической, автомобильной, электронной, медицинской и других отраслях.

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Станок более чем на 70% состоит из отечественных материалов и компонентов, а также оснащен механизмом автоматической трехсекундной смены инструмента и бестеневой системой освещения.

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Основа конструкции спроектирована с использованием ИИ. Это позволило получить конструкцию высокой прочности и жесткости, минимальной массы и габаритов. Устройство стабильно работает даже с труднообрабатываемыми материалами. При этом цена станка на 30-50% ниже, чем у зарубежных аналогов.

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Мощности производителя позволят выпускать несколько сотен установок ежегодно.