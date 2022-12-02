Минобороны России получило партию модернизированных танков Т72Б3М

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Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входит в состав концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех») поставила Минобороны РФ партию модернизированных танков Т-72Б3М.

«Уралвагонзавод» отправил в адрес Министерства обороны РФ партию танков Т-72Б3М. Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 выполнены в рамках государственного оборонного заказа. Комплекс мероприятий по модернизации «семьдесятдвоек» разработан инженерами-конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения (в составе УВЗ). Он коснулся практически всех систем, в результате чего улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности", — сообщили в концерне УВЗ.

Отмечается, что новая защита позволяет значительно повысить живучесть и эффективность применения бронемашины не только при ведении общевойскового боя, но и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.