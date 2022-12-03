Российские авиастроители передали Минобороны партию многофункциональных истребителей Су-35С

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Минобороны России очередную партию новых самолетов Су-35С.

Многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и лётных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелёт с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

«Сегодня производственные мощности Комсомольского-на-Амуре авиационного завода полностью загружены. Мы в сроки, предусмотренные контрактами, осуществляем поставку авиационной техники, обеспечивая потребности Минобороны России в современных авиационных комплексах, — сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. — Для выполнения производственных программ сегодня на предприятии продолжается техперевооружение и дооснащение необходимым оборудованием. Мы также решаем кадровую задачу. За 2022 год на КнААЗ уже трудоустроено свыше 500 новых производственных рабочих и инженеров. Столько же новых специалистов планируем набрать на рабочие и инженерные специальности в следующем году».

Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий пятого поколения. Он оснащён новым комплексом авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новой РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.

На истребитель установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2500 километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.

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