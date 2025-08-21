Новейшие Су-35С пополняют арсенал ВКС России

© t.me

Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ.

Летчик Су-35С Воздушно-космических сил отметил, что в рамках реализации целевых задач, поставленных Министром обороны Российской Федерации по поставкам вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка самолетов. Эти истребители далее пойдут на рубежи для выполнения задач СВО, а также для защиты государственной границы. Самолет позволяет выполнять все задачи, поставленные перед нашей авиацией, от прикрытия авиационной техники до прикрытия наземных объектов. Летный состав ВКС также поблагодарил производителя за надежную, современную и живучую машину.

«Авиационные заводы Ростеха поддерживают высокий темп производства самолетов в рамках гособоронзаказа. В этом году в войска переданы уже несколько партий истребителей Су-35С, и этот процесс не останавливается, на стадии производства находятся уже новые самолеты для следующих поставок. Су-35С — один из самых высокоэффективных боевых самолетов в мире, он вооружен управляемыми ракетами класса „воздух-воздух“ и „воздух-поверхность“ большой дальности. А также имеет на борту систему радиоэлектронного противодействия и обороны и другую передовую электронику, делающую истребитель настоящей грозой для противника», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Су-35С считается переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики самолета, сообщили в ОАК.