На вооружение Воздушно-космических сил поступила новая партия многофункциональных истребителей Су-35С. Самолёты, которые относят к поколению 4++, построены в Объединённой авиастроительной корпорации (входит в Ростех). Перед отправкой машины прошли полный цикл заводских испытаний — военные лётчики опробовали их в разных режимах, после чего истребители своим ходом улетели на аэродром базирования.

Задачи Су-35С решает самые разные: перехватывает воздушные цели на дальних подступах, прикрывает ударные группы и наземные объекты, сбивает беспилотники. Ещё одно важное применение — нанесение точных ударов по наземным и надводным целям с использованием высокоточного оружия. Кроме того, истребители используют для разведки — они способны вскрывать позиции противника далеко за линией боевого соприкосновения, отмечают в Ростехе.

Главное предназначение Су-35С — завоевание превосходства в воздухе и поражение объектов наземной инфраструктуры на значительном удалении от аэродрома. Поставки идут по плану, в рамках задач по оснащению войск необходимой техникой и вооружением.