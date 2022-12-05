Инновационный очиститель воздуха от бактерий

На Раменском Приборостроительном заводе разработали инновационный прибор, который гарантированно уничтожает в воздухе живые патогены — вирусы и бактерии, включая COVID-19. Очиститель воздуха выпускается под брендом TIOKRAFT.

После того, как воздухоочистители TIOKRAFT подтвердили свою эффективность, аппарат собираются отправить на МКС. Кстати, одним из мест проверки работы прибора стал ДК «Сатурн».

"Пандемия, которая собственно никуда еще не ушла от нас. Мы просто меньше внимания на это обращаем. Она подтолкнула нас к этому, и тот тренд, который в мире и нашей стране тоже есть, говорит о том, что это оборудование нужно, важно. Поэтому мы это направление развиваем", — отметил генеральный директор АО «РПЗ» Алексей Дроздов.

Воздухоочистители изготавливают и на заказ — индустриальные, под конкретные размеры и пожелания покупателей, а также бытовые версии: для офисов, домов и квартир.