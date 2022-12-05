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Транспорт и логистика

Открыто движение транспорта по восстановленной автомобильной части Крымского моста

 © avatars.dzeninfra.ru

«5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведён перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — говорится в сообщении «Крыминформ». Отмечается, что всего было заменено четыре пролёта.

Восстановление

Уже через 10 часов после теракта на Крымском мосту был организовано реверсивное движение легкового транспорта по одной из полос уцелевшего шоссейного пролета. Вечером по железнодорожной части моста проследовал поезд. Для грузового сообщения с Крымом была возобновлена работа паромной переправы. 9 октября запустили движение автомашин по обеим полосам дорожного пролета в сторону Тамани. При этом был организован сплошной досмотр всех автомашин, следующих по мосту.

Единственным исполнителем работ по восстановлению автомобильной и железнодорожной части моста было назначено ООО «Нижнеангарсктрансстрой».

19 ноября были заменены все поврежденные пролеты автодорожной части моста в сторону Крыма.

Как сообщал 3 ноября в Правительстве России, после завершения работ на наиболее пострадавшей части автодорожного моста начнутся работы по разборке и замене шоссейных пролетов в сторону Тамани. Их планируется завершить до 30 марта 2023 года. Запуск движения по второму железнодорожному пути Крымского моста намечен в срок до 15 сентября 2023 года.

https://tass.ru/info/16507941

Источник: https://dzen.ru/sdelanounas.ru

транспорт, Крым
  • Нет аватара AbrValg
    06.12.2200:42:11

    Молодцы, ждём теперь ЖД часть.

    #1256557
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      06.12.2200:42:56

      Люди работают круглосуточно.

      #1256558
      • Нет аватара AbrValg
        06.12.2200:52:28

        Очень любопытно, как это будет сделано в техническом плане. Автомобильные пролёты надвигали перпендикулярно, но там места было куда больше, и плавкран доставал.

        #1256559
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