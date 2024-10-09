Новый автобус ЛиАЗа Citymax-12 проходит испытания в Подмосковье

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В окрестностях завода ЛиАЗ снова заметили дизельный автобус Citymax-12 с кузовом нового поколения. Обновленная техника попала на фото.

Автобус с дизельным двигателем ЯМЗ-537 уже не первый месяц проходит испытания в Подмосковье. Серийное производство модели намечено на конец 2024 года.

ЯМЗ-537 — это новые двигатели семейства ЯМЗ-530 с увеличенным рабочим объемом до 7,7 литра. Они предназначены для установки на сельскохозяйственную технику, тяжелые грузовые автомобили, городские и пригородные автобусы.

Разработчики обещают, что новая модель Citymax 12 будет комфортнее существующих автобусов. Во-первых, станет просторней: входные двери расширят, как и проходы между сиденьями. Во-вторых, модель низкопольная (пишут, что и без того низкий уровень пола в предыдущих сборках удалось снизить еще на 40 мм — до 320 мм), на остановках автобус сможет наклоняться в сторону дверей, что удобно для пожилых людей. Установят и пандусы для детских и инвалидных колясок. Уже привычные USB-зарядки, Wi-Fi и мультимедиа тоже никуда не денутся.

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Из особенностей, пожалуй, стоит отметить, что автобусы будут работать на дизеле. Но в планах предприятия создать и более экологичные газовые и электрические модели. Пассажиров в салоне помещается много — 114 человек (для сравнения: вместительность электробуса — 85 пассажиров).

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