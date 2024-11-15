Рязанские фермеры перевозят молоко в цистернах от Вологодских машин

© www.vologdamash.ru

В Рязанской области в первом полугодии 2024 г. производство молока достигло 328,4 тыс. тонн, что на 3,4% больше, чем в I полугодии 2023 года. Как сообщает Росстат, (https://62.rosstat.gov.ru/statnews/document/241214 ) в сельскохозяйственных организациях надои молока в расчете на одну корову составили 5 тонн, в прошлом году — 4,9 тонн.

Такое количество молока нужно транспортировать в качественных цистернах большого объема, поэтому фермеры и молокопроизводители выбирают ООО 2Вологодские машины". Один из них пополнил свой автопарк полуприцеп-цистерной объемом 24 000 л. Емкость разбита на 4 секции, имеет торосферические донышки. А также:

— материал внутренней емкости, внутренних донышек, опор, наружной обшивы —

нержавеющая сталь AISI 304;

— люки диаметром 500 мм с откидной крышкой и дыхательным клапаном;

— термоизолированные экологические короба;

— материал термоизоляции — вспененный пенополиуретан;

— установлены внутренние донные клапаны с ручным управлением сверху цистерны;

— сливной отсек изготовлен из нержавеющей стали AISI-304;

— сливной коллектор диаметров 80 мм, на конце трубопровода дисковый затвор;

— моющие головки вращающиеся, щелевого типа, в каждой секции, а запорная арматура позволяет мыть каждую секцию отдельно.

vologdamash.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈