Рязанские фермеры перевозят молоко в цистернах от Вологодских машин

Рязанские фермеры перевозят молоко в цистернах от Вологодских машинСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Рязанской области в первом полугодии 2024 г. производство молока достигло 328,4 тыс. тонн, что на 3,4% больше, чем в I полугодии 2023 года. Как сообщает Росстат, (https://62.rosstat.gov.ru/statnews/document/241214) в сельскохозяйственных организациях надои молока в расчете на одну корову составили 5 тонн, в прошлом году — 4,9 тонн.
Такое количество молока нужно транспортировать в качественных цистернах большого объема, поэтому фермеры и молокопроизводители выбирают ООО 2Вологодские машины". Один из них пополнил свой автопарк полуприцеп-цистерной объемом 24 000 л. Емкость разбита на 4 секции, имеет торосферические донышки. А также:
— материал внутренней емкости, внутренних донышек, опор, наружной обшивы —
нержавеющая сталь AISI 304;
— люки диаметром 500 мм с откидной крышкой и дыхательным клапаном;
— термоизолированные экологические короба;
— материал термоизоляции — вспененный пенополиуретан;
— установлены внутренние донные клапаны с ручным управлением сверху цистерны;
— сливной отсек изготовлен из нержавеющей стали AISI-304;
— сливной коллектор диаметров 80 мм, на конце трубопровода дисковый затвор;
— моющие головки вращающиеся, щелевого типа, в каждой секции, а запорная арматура позволяет мыть каждую секцию отдельно.
vologdamash.ru
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