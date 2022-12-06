По итогам 10 месяцев экспорт мяса птицы вырос на 64%

За десять месяцев текущего года сельхозорганизации увеличили производство птицы на убой (в живом весе) до 5,4 млн тонн (+4,9%), а яиц — до 31 млрд штук (+3%). За счёт активного развития этого направления сегодня Россия не только полностью обеспечивает себя продукцией птицеводства, но и наращивает её экспорт.

Так, поставки мяса птицы в страны дальнего зарубежья и ЕАЭС в январе-октябре выросли на 64% (в стоимостном выражении) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре экспорта на первом месте — куриное мясо, втором - индейка, затем иные виды мяса птицы.

Главные рынки сбыта для отечественных птицеводов — Китай, Саудовская Аравия, Казахстан. Устойчивое развитие птицеводства в нашей стране обусловлено значительными инвестициями и государственной поддержкой. Сейчас на разных этапах реализации находятся около 30 инвестпроектов в этой сфере.