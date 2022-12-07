На ВАСО изготовили детали самолёта SSJ-New для статических испытаний

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На участке агрегатов для «Суперджетов» цеха композитного производства ВАСО завершили сборку очередной партии изделий для SSJ-New, предназначенных для статических испытаний, сообщили в пресс-службе ОАК.

В комплект входят рули высоты и направления, закрылки, интерцепторы. Ранее для различных испытаний, в том числе в составе планера SSJ-New, на ВАСО были изготовлены детали передней части киля, законцовки и панели новой машины.

«Техпроцессы, чертежи, сборка почти такие же, как для серийных SSJ100. Однако сейчас детали отправляются без покраски, но с нанесённой разметкой нервюр и лонжеронов. Такие испытания в ЦАГИ проводятся периодически и на серийных агрегатах для подтверждения их надёжности», — пояснил начальник участка Андрей Бочаров.

Как рассказали в ОАК, все детали, которые выпускает композитное производство филиала ПАО «Ил» — ВАСО, углепластиковые или стеклопластиковые, кроме металлических узлов навески, монтируются здесь при сборке. Если, например, элероны полностью углепластиковые, то для создания рулей используются детали из обоих композитных материалов.

«Все эти тонкости давно и хорошо знают на ВАСО, потому закономерно, что предприятие участвует в производстве полимерно-композиционных агрегатов практически для всей линейки перспективных гражданских самолётов ОАК», — заявил представитель корпорации.