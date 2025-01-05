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Одним из значимых итогов 2024 года по программе SSJ-New стало начало сертификационных испытаний первого опытного самолёта SJ-100 б/н 97021. На этом воздушном судне установлены франко-российские двигатели SaM146, частично самолёт укомплектован российскими системами и оборудованием. Проект SJ-100 можно сравнить с программой МС-21-310рус. Это практически новые самолёты, у которых зарубежные системы заменены на отечественные.

В общей сложности в обновлённом самолёте SJ-100 заменено порядка 97% иностранных компонентов или около 40 различных систем и агрегатов, в том числе двигатели SaM146. Испытания в частично импортозамещённом облике проводятся для ускорения сертификации.

Ключевые события 2024 года по программе SJ-100

Январь

В Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского на моделиближнемагистрального самолёта SJ-100 завершился очередной этап изучения поведения воздушного судна при взлёте и посадке с двигателями ПД-8. Эксперименты проходили в трубе малых скоростей АДТ-101, где был установлен экран, имитирующий влияние поверхности земли на движение самолёта.

Специалисты исследовали характеристики нестационарного потока в следе крыла в посадочной конфигурации самолёта, при отклонении элементов механизации, тормозных щитков и секций интерцепторов с выпущенными шасси. Анализ особенностей обтекания осуществлялся как при помощи весовых испытаний, так и путём визуализации течения воздушного потока.

В результате продувок получены данные, на основании которых были составлены рекомендации по оптимальным углам отклонения тормозных щитков, что позволит уменьшить интенсивность вихрей, оставляемых крылом при посадке самолёта.

Финальным этапом стали испытания в трансзвуковой аэродинамической трубе Т-106. Модель SJ-100 исследовалась на взлётно-посадочных режимах и в широком диапазоне крейсерских скоростей полёта. Были получены материалы, уточняющие банк аэродинамических характеристик на взлёте и посадке с гондолами двигателя ПД-8.

Также определялись аэродинамические характеристики модели самолёта с модифицированными элементами механизации — закрылками и предкрылком. Проведено сравнение их эффективности с базовой конфигурацией.

Специалисты ЦАГИ исследовали явление интерференции в области сочленения крыла, пилона и мотогондолы — их взаимное неблагоприятное влияние на аэродинамические параметры самолёта. Эксперименты проводились методом мини-шелковинок для визуализации обтекания. Результаты показали, что в зоне установки мотогондолы ПД-8 такие нежелательные аэродинамические эффекты отсутствуют.

Февраль

Управляющий комитет по внешней кооперации ПАО «Яковлев» во главе с заместителем генерального директора ОАК по гражданской авиации Андреем Богинским провёл в Самаре на предприятии «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» выездное заседании, где были рассмотрены вопросы внешней кооперации по программе SJ-100. Участники обсудили вопросы комплектации агрегатами и самолётными системами опытных и серийных SJ-100. Производители отечественных комплектующих представили планы по обеспечению сертификации самолёта в российском облике и началу его серийного производства.

Андрей Богинский обратил внимание руководителей предприятий на критическую важность организации работ по квалификации и сертификации комплектующих изделий. До конца марта специалисты ПАО «Яковлев» планируют провести дополнительные выездные аудиты предприятий кооперации. Целью аудитов является детальный анализ организации рабочих процессов по взаимодействию с поставщиками второго и третьего уровней.

Март

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина объявило о готовности к серийному выпуску элементов остекления для самолёта SJ-100 и комплектующих из полимерно-композиционных материалов для двигателя ПД-8.

Для импортозамещённого «Суперджета» на предприятии налажен выпуск десяти элементов остекления кабин экипажа и защиты внешнего светового оборудования, а также 38 компонентов из полимерных композиционных материалов для двигателя ПД-8. Для выпуска его комплектующих на предприятии организованы два новых участка и проведена техническая модернизация.

Апрель

Опытный образец самолёта SJ-100 (97021) завершил программу заводских доводочных испытаний в Комсомольске-на-Амуре и выполнил перелёт на аэродром ЛИИ им. Громова в Жуковском, где пройдут лётные испытания по программе сертификации. ВС укомплектовано франко-российскими двигателями SaM146. Ключевые системы самолёта, включая БРЭО, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также систему электроснабжения — российские.

Борт в сопровождении другого «Суперджета» (б/н 97005) стартовал с заводского аэродрома Дзёмги днём 26 апреля. Самолёты совершили промежуточную посадку в аэропорту Толмачёво и после дозаправки и отдыха экипажей, 27 апреля прибыли в Жуковский. Общая протяжённость перелёта составила порядка 6 тыс. км. Пилотировали борт 97021 командир, заслуженный лётчик-испытатель России Леонид Чикунов и второй пилот, заместитель начальника ЛИК по лётной работе, начальник лётной службы, лётчик-испытатель 1 класса Дмитрий Деменёв.

Май

В Жуковском на опытном образце самолёта SJ-100 (97021) начались наземные отработки в рамках подготовки к сертификационным лётным испытаниям. 20 мая генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский ознакомился с ходом наземных отработок шасси самолёта и провёл совещание по плану предстоящих полётов. Инженеры «Яковлева» проверили работу отдельных элементов стоек шасси, а также их выпуск и уборку.

Перед началом сертификации также предстоит протестировать двери и люки самолёта, обеспечение надёжной герметизации салона, доступность быстрой эвакуации в случае необходимости. Кроме того, специалистам предстоит убедиться в корректной работе приборов, индикации и органов управления в кабине пилотов, а также подвижность управляющих поверхностей самолёта: элеронов, рулей направления и высоты, закрылки и предкрылки.

Июнь

10 июня первый опытный образец самолёта SJ-100 с бортовым номером 97021 впервые поднялся в воздух после перелёта из Комсомольска-на-Амуре и прохождения наземных проверок и отработок. Полёты будут выполняться в рамках лётных сертификационных испытаний по программе импортозамещения. Первый полёт включал проверку новой отечественной топливной системы самолёта.

Продолжительность составила 2,5 часа, в течение которых оценивалось функционирование оборудование на 15 различных режимах полёта. По словам заместителя генерального директора ОАК по гражданской авиации, генерального директора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского, до конца 2025 года предстоит выполнить около 200 полётов.

Июль

Борт 97021 выполняет полёты на сертификацию топливной системы, разработанной ОКБ «Кристалл» взамен системы компании Zodiac. 10 июля был выполнен четвёртый полёт, в ходе которого также испытывалась система автоматического регулирования давления. Полёт прошёл нормально, без отказов, системы работали штатно.

Полёты SJ-100 проходят на высотах 1000, 6000 и 12200 метров. В состав экипажа входят лётчики-испытатели Вадим Широких, Леонид Чикунов, Михаил Трубников и ведущие инженеры по лётным испытаниям Денис Велижанин и Геворг Мацакян. Материалы лётных испытаний будут переданы на обработку специалистам сертификационного центра.

Август

За первый месяц полётов в Подмосковье борт 97021 выполнил четыре полёта, всего на 1 августа 2024 года в рамках программы заводских и сертификационных испытаний SJ-100 выполнил около 30 полётов из 200 запланированных.

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В Производственном центре «Яковлева» в Комсомольске-на-Амуре завершились частотные испытания опытного SJ-100 (з/н 97003). Этот этап сертификации гарантирует надёжность самолёта и делает возможным следующий этам испытаний, уже лётных.

Третий опытный «Суперджет» с з/н 97003 — полностью отечественный, это первый борт, который не имеет в своей конструкции иностранных комплектующих. Частотные испытания, которые завершают подготовку к первому полёту, гарантируют защиту машины от явлений аэроупругости.

«Данный вид испытаний называется модальное испытание. Здесь мы определяем собственные колебания двигателя. В режиме реального времени мы видим показания с датчиков, определяем колебания двигателей. Программа испытаний включает три вида проверок. Первыми исследовали колебания лайнера, имитируя условия свободного полёта. Проверяли качество сборки, соединения агрегатов, работу рулей. Затем тестировали систему управления, отклик датчиков, автопилот. На третьем этапе — шасси», — рассказал научный сотрудник ФГУП «ЦАГИ» Антон Долгополов.

Сентябрь

ОАК и ГТЛК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заключили соглашение о намерениях на поставку с 2027 года 238 отечественных самолётов разных типов, в том числе 132 ближнемагистральных SJ-100, 65 региональных турбовинтовых самолётов Ил-114-300 и 41 среднемагистрального Ту-214.

Наземные испытания двигателя ПД-8 подходят к концу, некоторые из них уже завершены. Минпромторг ожидает разрешения на проведение лётных испытаний. С ПД-8 будут летать два самолёта. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Октябрь

В ходе пленарного заседания Совета Федерации генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов поделился планами по изменению названия самолётов Superjet 100, которые изначально создавались в рамках международной кооперации, а название при сертификации Russian Regional Jet (RRJ) было предложено бывшими партнёрами из корпорации Boeing. Название SSJ100 самолёт получил по настоянию французских и итальянских участников проекта в июле 2007 года перед авиасалоном в Фарнборо.

Чемезов подчеркнул, что самолёт получит полностью отечественные двигатели, авионику и агрегаты. И скорее всего, новое название. По его словам, модель Superjet New разрабатывается и будет собираться силами исключительно отечественных специалистов, поэтому и название самолёта предложено «русифицировать». Название можно связать с именем А.С. Яковлева, поскольку сейчас им занимается именно это КБ. «Может быть, предложим выбрать название широкой публике — такой вариант сейчас тоже обсуждается», — добавил глава Ростеха.

Ноябрь

Эксплуатация самолёта SJ-100 с точки зрения комплексной системы управления (КСУ) не претерпела кардинальных изменений. Однако в процессе испытаний выявляются нештатные ситуации, которые оперативно решаются во взаимодействии лётчиков-испытателей, инженеров ОКБ и разработчиков замещающих систем. В одном из полётов в рамках заводских доводочных испытаний ещё в Комсомольске-на-Амуре было выявлено влияние радиовысотомера на законы управления КСУ. Проблема оказалась очень серьёзной.

«Лётчики-испытатели предотвратили развитие ситуации по плохому сценарию, безопасно посадили самолёт. На земле инженеры разобрались с этим явлением, и разработчик КСУ по рекомендациям нашего КБ оперативно внёс исправление в программное обеспечение. Это — лишь один из примеров слаженной работы в контуре лётно-испытательный комплекс — конструкторское бюро — разработчик систем», — рассказал начальник Лётно-испытательного комплекса филиала ПАО «Яковлев» — «Региональные самолёты» Вадим Широких. Он добавил, что такое взаимодействие идёт непрерывно.

Также Вадим Широких рассказал о выполнении одного из самых сложных режимов — полёт с полной выработкой топлива из правой и центральной группы баков. «Было всего понемногу: и полёт в зоне ожидания, и маневрирование с предельными углами крена и тангажа, и самовыключение одного двигателя из-за полной выработки топлива. Порадовал итог. Лётные испытания показали, что невырабатываемый остаток топлива в баках заметно меньше, чем в базовой модели. Этого удалось достичь благодаря новой конструкции топливных баков», — поделился лётчик-испытатель.

Декабрь

К концу 2024 года в производственном центре ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре находится более 20 самолётов SJ-100 в разной степени готовности, сообщил изданю «Ведомости» неназванный представитель ОАК.

В условиях сжатых сроков сборка планеров, разработка и производство комплектующих и бортовых систем, а также сертификационные полёты опытных ВС ведутся параллельно. Такой подход позволит максимально ускорить вывод импортозамещённых самолётов на рынок, добавил он.

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ПАО «Яковлев» совместно с Московским институтом электромеханики и автоматики завершили разработку алгоритмов системы автоматического управления в составе КСУ самолёта SJ-100 для автоматического и директорного управления полётом, а также управления тягой двигателей.

Созданные алгоритмы позволяют выполнять такие задачи, как директорное управление на взлёте и полностью автоматическое управление на всех остальных этапах полёта. Особенность новой разработки заключается в алгоритмах автоматической посадки по категории IIIB ИКАО. Она предполагает автоматическое управление на этапах выравнивания и приземления, а также выдерживание направления движения самолёта вдоль осевой линии взлётно-посадочной полосы.

В рамках сертификации SJ-100 проходит статистическое моделирование автоматических посадок с использованием математических моделей по категориям IIIA и IIIB ИКАО. В ходе исследований необходимо выполнить свыше 2 млн посадок со случайным распределением начальных условий.

Сейчас парк гражданской авиации России насчитывает 154 «Суперджета», включённых в реестры эксплуатантов авиакомпаний. В 2024 году уровень исправности парка SSJ100 в отдельно взятых авиакомпаниях доходил до 100%, а общий уровень исправности самолётов этого типа за год не опускался ниже отметки в 75%.

В 2023 году на самолётах SSJ100 было перевезено 9,4 млн человек или около 9% от совокупного пассажиропотока воздушного транспорта РФ. В январе-ноябре 2024 года число полётов SSJ100 выросло на 19,5% - около 134 400. Число же инцидентов, обусловленных отказом авиатехники, к аналогичному периоду 2023 года, снизилось на 2,5%.

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ПАО «Яковлев» проведёт доработку конструкции шасси с учётом рекомендаций Росавиации. Разработчику рекомендовано доработать существующую конструкцию шасси с учётом прогнозной оценки рисков эксплуатации машин этого типа за рамками эксплуатационных лимитов и допущений.

По заявлению Росавиации, рекомендации проработаны разработчиком, после прохождения необходимых испытаний конструктивные решения будут внедрены на новых воздушных судах SJ-100. Затем будет выпущен сервисный бюллетень на доработку самолётов, находящихся в эксплуатации.

2025 год

Сейчас в Комсомольске-на-Амуре идёт подготовка к началу испытаний ещё двух опытных самолётов SJ-100, это борт 97012 (з/н 95157) c двигателями ПД-8 и частичной заменой импортных комплектующих, а также борт с з/н 97003 — двигатели ПД-8 и полная замена импортных комплектующих.

Начало полётов этих ВС прогнозируется на первую половину 2025 года. По окончании заводских доводочных испытаний машины перебазируют в Жуковский, где они будут подключены к сертификационным полётам. Сертификат типа на импортозамещённый самолёт по программе SSJ-New планируется получить в декабре 2025 года.

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