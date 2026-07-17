В Ульяновске начали выпускать аварийные трапы для самолетов
На предприятии «ПРОМТЕХ-Ульяновск» наладили серийный выпуск отечественных аварийных трапов для самолетов. Раньше такие изделия закупали за рубежом, теперь их будут производить в Ульяновске. Об этом пишет «Комсомольская правда — Ульяновск».
В региональном правительстве отметили, что «ПРОМТЕХ-Ульяновск» — один из ключевых резидентов портовой особой экономической зоны и важный участник программы импортозамещения в гражданской авиации.
«Предприятие производит интерьеры для самолетов и активно участвует в проектах МС-21, SSJ-New и Ту-214».
Новый проект по выпуску аварийных трапов удалось запустить при поддержке федерального Фонда развития промышленности. Ранее с помощью льготного займа на предприятии уже начали производить пассажирские кресла для самолетов.
Власти региона также обсудили с руководством компании дальнейшие планы. По их словам, «ПРОМТЕХ-Ульяновск» намерен наращивать мощности и рассматривает строительство еще одного производственного корпуса.
Сейчас на предприятии работают около тысячи жителей Ульяновской области. В будущем число сотрудников хотят увеличить почти в два раза. Регион помогает компании участвовать в нацпроекте «Кадры», а Агентство по развитию человеческого потенциала поддерживает переобучение работников.
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