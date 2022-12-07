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Судостроение и судоходство

«Цари океанов Путь в Арктику»

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456241898&hash=3e3690ac6356f345
Источник: https://vk.com/wall-166596029_203081

Судостроение, ледоколы
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