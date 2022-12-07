Корпорация «Иркут» и ЦАГИ завершили статические испытания МС-21

© rostec.ru

Корпорация «Иркут» и Институт имени Н.Е. Жуковского завершили статические испытания самолета МС-21, сообщает «Ростех».

«В ходе статических испытаний конструкция самолета выдержала огромные нагрузки, сильно превышающие эксплуатационные, подтвердив свою надежность», — сказал первый заместитель гендиректора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

По его словам, до 2030 года планируется выпустить порядка 270 таких авиалайнеров. На этих судах будут совершать перелеты миллионы пассажиров ежегодно. Серийное производство самолета намечено на 2024 год.

Планер самолета МС-21 испытали на способность выдерживать нагрузки при грубой посадке, то есть приземлении с превышением вертикальной скорости. Также исследовался случай аварийной посадки самолета. При превышении предельных нагрузок стойка шасси безопасно отделяется от самолета.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.

Аэродинамическое совершенство самолета обеспечивается крылом большего удлинения из композиционных материалов. Двигатели с высокой степенью двухконтурности ПД-14 отличаются низким расходом топлива, уменьшенным уровнем шума и эмиссии вредных веществ. Самая большая в своем классе ширина фюзеляжа позволяет расширить личное пространство пассажиров.

https://info.si..._medium=desktop