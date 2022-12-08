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Калужский центр сварной сетки модернизировал производство и увеличил выпуск строительных и дорожных сеток на 60%. Средства на расширение производства предоставил Фонд развития промышленности.

Мощности предприятия по производству арматурных, сварных, кладочных, дорожных и сеток для армирования увеличели до 6 тысяч тонн продукции в год. Вся продукция изготавливается полностью из отечественного сырья. Уровень локализации составляет 100%.

Общие инвестиции в модернизацию производства превысили 116 млн рублей.

Выпускаемые сетки используются в монолитном строительстве, при производстве железобетонных плит и конструкций, устройстве стяжки пола и фундаментов, при армировании кирпичной кладки и устройстве дорожного покрытия.

Средства займа были направлены на приобретение технологического оборудования: сварочной сеточной установки, гибридной линии, правильно-отрезного станка и станка для гибки каркаса. В ходе реализации проекта создано 9 высокопроизводительных рабочих мест.