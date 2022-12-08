Российская компании ISBC начала выпускать новую линейку RFID-меток

RFID — метод автоматической бесконтактной идентификации объектов через радиосигнал. RFID-метки чаще всего используют для инвентаризации товаров. Проще говоря, RFID-метки похожи на штрихкоды или QR-коды. Преимущество RFID-систем над ними в том, что считыватель способен опознать метку не только на неподвижных предметах, но и на движущихся.

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Каждая RFID-метка имеет свой уникальный идентификатор, присваиваемый на этапе производства и обеспечивающий высокий уровень защиты изделия от подделок. К тому же метки не требуют элемента питания. При попадании в зону действия считывателя они получают энергию от электромагнитного излучения и отвечают своим уникальным номером.

Корпусированные метки ISBC отличаются от аналогов ведущих мировых производителей сверхвысокой дальностью. Например, модель линейки Reflect 42 может считываться с расстояния до 42 метров при размещении на металле. Причем, в отличие от зарубежных аналогов, дальность считывания меток возрастает на морозе, и продукт можно применить даже в условиях Крайнего Севера. Метка имеет протокол климатических испытаний, подтверждающий стабильную работу при высоких отрицательных температурах. Еще одним преимуществом меток является длительный срок службы — более 10 лет.

Метки имеют антивандальный корпус, что делает их устойчивыми к дождю, снегу и любой другой непогоде. Это позволяет устанавливать их на металлические контейнеры, автомобили или на пластиковую тару