В ОЭЗ «Липецк» открылся новый завод

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6 декабря на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» начал работу завод по производству эластичного пенополиуретана для мебельной, швейной и автомобильной промышленности.

На заводе будут производить больше 20 марок эластичного пенополиуретана в форме блоков, листов, рулонного полотна, фигурных изделий.

В производство вложено 4,3 миллиарда рублей.

На предприятии будет трудоустроено более 200 человек.

Компания «Эгида» основана в 1992 году в Казани. Предприятие является одним из крупнейших в России производителем эластичного пенополиуретана. На долю компании приходится не менее 35% произведённого в стране материала. В торговую сеть компании «Эгида» входит более 50 представительств, что позволяет поставлять продукцию в регионы России и страны СНГ.

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