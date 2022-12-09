«Россети Тюмень» модернизировали оборудование 5 подстанций ЛУКОЙЛа

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«Россети Тюмень» выполнили в Ханты-Мансийском автономном округе реконструкцию энергообъектов в рамках оказания нетарифных услуг для компании «ЛУКОЙЛ». Энергетики обновили системы оперативного постоянного тока (СОПТ) на пяти подстанциях классом напряжения 35/6 кВ. Выполненные работы повысили надежность электроснабжения Кечимовского и Нонг-Еганского нефтяных месторождений, расположенных в восточной части Югры.

Системы оперативного постоянного тока предназначены для непрерывного электропитания ключевого оборудования подстанции как в нормальных режимах, так и при полном обесточивании. Обновление СОПТ на объектах «Покачевнефтегаза» потребовалось нефтедобывающему предприятию в связи с необходимостью замены выработавшего свой ресурс оборудования. Специалисты «Россети Тюмень» осуществили монтаж и наладку свыше 70 элементов системы, включая аккумуляторные батареи и аппараты управления оперативным током. Новые СОПТ обеспечат бесперебойную работу устройств релейной защиты, автоматики, телемеханики, терминалов дистанционного управления и сигнализации в нештатных ситуациях.

Профессиональные компетенции «Россети Тюмень» в области управления электросетевым комплексом позволяют активно развивать партнерство с крупным бизнесом и непромышленными организациями Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Помимо ремонта, технического обслуживания и реновации электросетевых активов энергетики осуществляют лицензированную подготовку и переподготовку персонала в области электроэнергетики для компаний из смежных отраслей.

Такая деятельность в совокупности с реализацией собственных производственных и инвестиционных программ позволяет достичь эффекта синергии и обеспечить надежное функционирование энергетической инфраструктуры трех регионов.