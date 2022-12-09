«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева запустил вторую линию розлива молока в ПЭТ-бутылку

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«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (Краснодарский край) продолжил модернизацию линий розлива молочной продукции на перерабатывающем предприятии «Молоко-2». На заводе была запущена вторая линия розлива в ПЭТ-бутылку. Новые мощности удвоили объемы производства готовой молочной продукции, фасуемой в ПЭТ.

Инвестиции в проект комплексной модернизации линии розлива на предприятии «Молоко — 2» составил 150 млн рублей, из которых 120 млн рублей было направлено на приобретение фасовочного оборудования в ПЭТ-бутылку, 20 млн рублей — на закупку фасовочного оборудования в ПНД-канистру, остальные средства вложены в дополнительное оборудование для выпуска фасованной продукции в стакан и плёнку.

Введение второй линии фасовки в ПЭТ-тару обусловлено нарастающим спросом на молочную продукцию «Агрокомплекса». На новой линии производительностью 6 тыс. бутылок в час будут производить в том числе молоко и кефир ёмкостью 1,4 л. Маркетологи отмечают спрос на «семейный» формат фасовки в связи с предпочтением покупателя большего объема продукции в одной упаковке. Также увеличилось производство текущего продукта — молока и кефира в бутылке 0,9 л. Вторая высокопроизводительная линия практически удвоила объём производимой продукции до уровня 11 тысяч бутылок в час.

«Вся молочная продукция „Агрокомплекса“ производится исключительно из свежего и натурального молока, полученного от коров с собственных ферм холдинга. Мы зафиксировали новый рекорд по отгрузке в пиковый период — 370 тонн в сутки. Рассчитываем на существенный прирост производства молочной продукции в ПЭТ-бутылке», — отметил главный технолог предприятия «Молоко — 2» Алексей Репников.

В 2021 году «Агрокомплекс» выпустил питьевого молока более 62 тыс. тонн и кефира более 27 тыс. тонн, из них в ПЭТ-бутылке порядка 8 тыс. тонн и 7,5 тыс. тонн соответственно.

Новые мощности розлива молочной продукции в канистру производительностью 15 тыс. единиц в сутки были запущены в июле. Кроме этого, заработали пятая и шестая машины по фасовке в плёнку мощностью 5 тыс. единиц в час каждая, что увеличило мощность предприятия по производству молочной продукции в плёнку в 1,5 раза. Установлен новый высокопроизводительный автомат по фасовке в стакан мощностью 8 тыс. единиц в час.