Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Россия запустила спутник, который всполошил врагов

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456241977&hash=1901453b345f29e3
Источник: https://vk.com/wall-166596029_204232

Спутник, космос, ГЛОНАСС
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,