Россия запустила спутник, который всполошил врагов
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456241977&hash=1901453b345f29e3
Источник: https://vk.com/wall-166596029_204232
- Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк
- Россия национализирует космос. Запущен новый спутник
- Подробности о космическом аппарате «Ангосат-2» который сегодня стартует на Протоне-М
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!