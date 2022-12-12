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Армия и Флот

В ноябре войска ЦВО получили свыше 20 единиц специальной техники службы ГСМ

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В ноябре этого года соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) получили свыше 20 единиц специальной техники службы горюче-смазочных материалов (ГСМ). В парки боевых машин поступили автотопливозаправщики и автоцистерны на базе автомобиля КамАЗ.

Эти машины будут применяться для транспортировки, кратковременного хранения горючего, а также для заправки техники. Данные автоцистерны созданы с применением специального материала, выдерживающего попадание пули от патрона 7,62 на 39 мм.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12448211@egNews

КамАЗ, автотопливозаправщики
  • АНС АНС АНС АНС
    12.12.2210:26:28

    На фото явно не

    автотопливозаправщики и автоцистерны

    #1256752
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