В ноябре войска ЦВО получили свыше 20 единиц специальной техники службы ГСМ
В ноябре этого года соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) получили свыше 20 единиц специальной техники службы горюче-смазочных материалов (ГСМ). В парки боевых машин поступили автотопливозаправщики и автоцистерны на базе автомобиля КамАЗ.
Эти машины будут применяться для транспортировки, кратковременного хранения горючего, а также для заправки техники. Данные автоцистерны созданы с применением специального материала, выдерживающего попадание пули от патрона 7,62 на 39 мм.
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12.12.2210:26:28