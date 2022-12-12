Ростех нарастил объемы 3D-печати деталей для авиадвигателей почти в три раза

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Центр аддитивных технологий (ЦАТ) Госкорпорации Ростех в 2022 году увеличил объемы производства продукции методом 3D-печати на 179%, или в 2,8 раза.

«Выращенные» изделия обладают меньшей массой при сохранении необходимых прочностных характеристик и применяются, в частности, в новых авиационных двигателях ПД-14 и ПД-8, сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Аддитивные технологии стали неотъемлемой частью техпроцессов в современной промышленности. На российских установках прямого лазерного выращивания идёт интенсивное освоение производства деталей, в том числе для авиационных двигателей ПД-8 и ПД-14. В рамках инвестиционной программы на 2023 год планируется дальнейшее пополнение парка оборудования установками отечественного производства. Кроме того, мы запускаем программу подготовки специалистов для 3D-печати совместно с Московским авиационным институтом», — сказал генеральный директор ЦАТ Владислав Кочкуров.