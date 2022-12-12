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Скорый пригородный поезд связал Барнаул и Славгород в Алтайском крае, сообщает телеграм-канал ОАО «РЖД»."Теперь жителям региона проще путешествовать между городами, а туристам — добираться до знаковых туристических мест: города-курорта Яровое, Завьяловских озёр и озера Бурсоль", — говорится в сообщении.

Раньше доехать из Барнаула в Славгород можно было только на поездах дальнего следования, их время в пути — от 7 часов 14 минут до 9 часов 34 минут. Новый поезд будет ходить через день, преодолевая расстояние за 6 часов 25 минут. Отправляться из Барнаула поезд будет в 15.35, из Славгорода — в 8.00. В пути предусмотрены остановки на станциях: Ребриха, Корчино, Овечкино, Гилёвка, Леньки, Новоблаговещенка, Кулунда, Табуны.