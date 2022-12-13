ЭмБиТех представил на МФЭС-2022 новые ПЛК

На международном форуме «Электрические сети» 2022, прошедшем на ВДНХ 22-25 ноября, команда ООО «ЭмБиТех» представила обновленные версии программируемых логических контроллеров отечественной разработки и производства.

ЭмБиТех на МФЭС-2022 © Фото из открытых источников

Устройства серий Плутон и Макон служат для применения на объектах энергетического, промышленного и инфраструктурного сектора и могут послужить надежной и более экономически эффективной альтернативой контроллерам Siemens, Schneider Electric, Eaton.

ПЛК Макон © Фото из открытых источников

На базе ПЛК, производимых ООО «ЭмБиТех», для новых и модернизируемых объектов реализуются такие комплексные решения как автоматический ввод резервного питания (АВР-ВНР), диспетчеризация, телемеханика и автоматизация.

Инженерный центр и производственный цех компании расположен в г. Раменское (Московская область), что позволяет специалистам компании оперативно взаимодействовать с заказчиками и партнерами, как Москвы так и остальных регионов России.