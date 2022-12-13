В международном аэропорту «Владикавказ» открылся новый терминал
Новый терминал аэропорта представляет собой двухэтажное здание площадью свыше 5,5 тыс. кв. метров c пропускной способностью 800 тыс. пассажиров в год. Объект оборудовали телетрапом, который позволит перемещать пассажиров на борт самолета прямо из здания аэровокзала, шестью лифтами и эскалатором, высокотехнологичными системам обработки багажа, регистрации, досмотра, системами безопасности, а также системами поддержания микроклимата.
Кроме того, в аэровокзале обновили инфраструктуру — построили две электроподстанции, резервные дизельные электростанции, локальные очистные сооружения и канализационно — насосную станцию.
Стоимость проекта составила 2,2 миллиарда рублей.
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