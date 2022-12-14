Операторы «РТ-Инвест» первыми в России приобрели мусоровозы «КАМАЗ Компас»

© rostec.ru

Компания «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех первой из российских региональных операторов приобрела для своего автопарка представленные в этом году новые модели специальной техники «КАМАЗ Компас».

Собственный автопарк «РТ-Инвест» сегодня пополнился новинкой российского автопрома. Спецтехника уже вышла на линию и приступила к обслуживанию населения в городах Мытищи и Королев. Автомобили отвечают всем современным экологическим стандартам по сбору и транспортировке отходов.

«Компас» — это новое семейство среднетоннажных автомобилей, которые КАМАЗ представил на российском рынке в начале этого года. Автотехника предназначена для работы в городе и пригороде, а также для междугородних перевозок. Надстройка шасси представляет собой мусоровозное оборудование HIDRO-MAK, с полезным объемом кузова 8 куб. м и объемом загрузочного бункера 1,2 куб. м.

Специализированный автопарк «РТ-Инвест» сегодня состоит из более чем 900 единиц техники. Только за последний год в компании появилось 150 новых транспортных средств, из них треть российского и белорусского производства. В будущем «РТ-Инвест» планирует увеличить закупку отечественной спецтехники.

«РТ-Инвест» — самый крупный из региональных операторов, обслуживающий 65% территории Подмосковья. Для оперативного и бесперебойного вывоза отходов компания закупает спецтехнику, которая сможет подстроиться под разные задачи. Постоянно обновляемый автопарк в преддверии новогодних праздников готовится перейти на измененный график вывоза отходов. При необходимости будут пересмотрены маршруты, а также количество рейсов, в сторону увеличения. Потоки распределят таким образом, чтобы в частном секторе, куда многие отправятся проводить новогодние каникулы, не скапливались отходы. Предполагаемый рост отходов в новогодние праздники составляет 20%.

Контроль за отходами и учет каждого килограмма, начиная от контейнерной площадки до комплексов по переработке, ведет программа АИС «Отходы», которая является собственной разработкой компании «РТ-Инвест».

"РТ-Инвест" первый в стране реализует комплексную систему обращения с отходами. Внедрение раздельного сбора, запуск промышленной сортировки и компостирования, строительство собственных перерабатывающих мощностей и заводов энергоутилизации отходов — у всей цепи единая цель — достижение «нулевого захоронения».