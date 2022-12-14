«Сегежа Групп» ввела в эксплуатацию Галичский фанерный комбинат

© segezha-group.com

14 декабря в г. Галич Костромской области ПАО «Сегежа Групп» (входит в АФК «Система») официально открыла Галичский фанерный комбинат.

Галичский фанерный комбинат «Сегежа Груп» — один из самых масштабных greenfield-проектов российского лесопромышленного комплекса, предприятие построено «с нуля» в «чистом поле». Компания является якорным инвестором территории опережающего социально-экономического развития «Галич» (ТОСЭР «Галич»).

Строительство начали в 2020 г.

Общий объём инвестиций составил более 12 млрд рублей.

Это первое в России производство фанеры размера «макси» (7×13 футов). Проектная мощность составляет 125 тыс. куб. м продукции в год.

Предприятие открылось при финансовой поддержке Группы ВЭБ.РФ (Фонда развития моногородов) в размере более 190 млн рублей. На эти средства построили объекты инфраструктуры: ливневую канализацию, сети водоснабжения и водоотведения, а также автомобильную и железную дороги к комбинату.

Особое внимание на Галичском фанерном комбинате уделяют охране окружающей среды. Так, образующаяся при производстве древесная пыль улавливается и перерабатывается в экологически чистое биотопливо — топливные брикеты. А кородревесные отходы преобразуются в тепловую энергию в энергоцентре, и тем самым одновременно достигается цель их эффективной утилизации. Еще одним важным для экологии инженерным решением является полностью замкнутый цикл использования воды: производственные процессы выстроены с опорой на непрерывную циркуляцию воды внутри предприятия без образования сточных вод.

Для обеспечения Галичского фанерного комбината сырьем компания арендует в Костромской области около 700 тыс. га лесного фонда с расчетной лесосекой порядка 1,5 млн куб.м древесины в год. Этим летом в г. Шарья Костромской области для проведения лесовосстановления, как предписанного российским законодательством, так и сверхнормативного, холдинг открыл лесопитомник. В нем уже растет около 2 млн сеянцев ценных хвойных пород, сосны и ели. Они имеют закрытую корневую систему — такие сеянцы более надежно приживаются и легче переносят транспортировку по сравнению с сеянцами с открытой корневой системой.

В Костромской области благодаря Галичскому фанерному комбинату, с учетом лесозаготовки и лесовосстановления, появилось около 1 тыс. рабочих мест, в том числе высококвалифицированных. Работа на комбинате предусматривает предварительную стажировку на других предприятиях холдинга. Среди бонусов для будущих сотрудников: служебный транспорт, а по ряду вакансий — предоставление жилья или оплата его аренды.

Одновременно холдинг выстраивает взаимовыгодное кадровое сотрудничество с местными учебными учреждениями — уже подписано соглашение с Галичским аграрно-технологическим колледжем Костромской области, углубляются связи с Чухломским лесопромышленным техникумом им. Ф.В.Чижова, а также с Костромским государственным университетом им. Н.А.Некрасова. Особое место в профильной подготовке будущих членов команды комбината занимает образовательная программа для школьников «Лифт в будущее», реализуемая в рамках совместного проекта социального воздействия Благотворительного фонда «Система» с ВЭБ.РФ и администрацией региона. Коллектив комбината подключается к практической части подготовки учащихся. Планируются лекции, экскурсии, стажировки и преддипломная практика студентов и выпускников на предприятиях холдинга. Подрастающее поколение специалистов сможет ознакомиться с полным циклом производства фанеры — от заготовки до выпуска готовой продукции, а также перенять ценный практический опыт технических специалистов.

В настоящее время наряду с новым предприятием в периметре Segezha Group березовую фанеру выпускает ООО «Вятский фанерный комбинат» в Кировской области — его мощность 192 тыс. куб. м в год. Это одно из крупнейших предприятий отрасли: благодаря ему холдинг занимает пятое место в мире по объему выпускаемой березовой фанеры. В конце прошлого года в состав Группы также вошло предприятие ООО «КРАСФАН». Оно специализируется на выпуске хвойной фанеры — 35 тыс. куб. м в год. Запуск нового комбината в Галиче увеличит совокупные мощности Segezha Group по производству фанеры почти в два раза.

В условиях трансформации экспортных рынков Segezha Group последовательно увеличивает поставки на Восток — в фокусе внимания расширение партнерских связей со странами ЕАЭС, Китаем, Ираном, Индией, Республикой Корея, АСЕАН.

Для Галича это принципиально важное производство. На протяжении многих десятилетий он был моногородом, городом машиностроителей. Это были огромные риски с точки зрения недокапитализации города, монопроизводство могло привести к самым серьезным социальным последствиям. Все те решения, которые были приняты и сегодня реализованы — это большой плюс и для области, и для Галича. Это более 600 новых рабочих мест, новое современное производство, которое позволяет галичанам и жителям ближайших районов получать здесь достойную заработную плату. Очень серьезные подвижки происходят в социально-экономической жизни Галича. Начало строиться жилье, город вошел в программы сохранения своего древнего исторического наследия. И всё это стало возможным благодаря появлению нового производства, благодаря нашим добрым и теплым отношениям с АФК «Система» и Segezha Group".

Завод создавался в непростых условиях, все понимают изменения, которые произошли. Тем не менее, он был успешно запущен, продукция выпускается. Завод набирает обороты и концу первого квартала следующего года выйдет на свою проектную мощность. Буквально вчера были подписаны финальные документы — принят государственными органами в эксплуатацию главный производственный корпус и складское помещение. За две недели до этого были приняты в эксплуатацию основные энергетические узлы — термомасляная установка и котельная. Поэтому завод полностью введен в эксплуатацию в соответствии со всеми требованиями органов технического надзора и контроля. Большое спасибо коллективу завода, всем жителям города Галича, которые здесь работают, Надеюсь, завод будет жить долгой и успешной жизнью", — сказал президент компании М.В.Шамолин.