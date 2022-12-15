Вторая за два дня шахтная МБР «Ярс» встала на дежурство в Козельском соединении

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В Козельском ракетном соединении (Калужская область) провели загрузку очередной, второй за неделю, межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ).

Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

Козельское ракетное соединение — первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.

Выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач.