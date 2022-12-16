В Абакане запущен новый бетонный завод

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В столице Хакасии открыт бетонный завод. Его смонтировали в подготовленном цеху.

В состав оборудования входят: формующая машина, резательная машина, машина для раскладки арматуры, гидравлическая машина для натяжки арматуры, машина для мытья стенда перед укладкой бетона.

Бетонный узел состоит из бункеров для приёма инертных материалов и их передачи, дозатора, взвешивающего эти материалы, скипа, который поднимается и передаёт материалы в смеситель. В смеситель также по специальному рецепту подаются остальные компоненты бетона: химдобавки, цемент, вода. После смешивания смесь подаётся в бункера и вывозится в формовочный цех.

Инвестиции в создание нового завода составили около 80 миллионов рублей.

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Рецептуру бетона подбирает аттестованная лаборатория предприятия. Рецепт бетона загружается в компьютер оператора, после чего запускается создание бетонной смеси. Такое программное управление позволяет выпускать продукт высокого качества.

На каждую дорожку, где формуется плита, подаётся тепло, по графику нагрева конструкции температура поднимается от 20 до 60 градусов. От момента подготовки стенда процесс заливки, формования, прогрева, разрезания и получения готовой продукции занимает около суток, в сутки можно подготовить около 40 плит стандартного размера.

«Муниципальный жилищный фонд» сегодня флагман строительной индустрии Хакасии, это ведущее предприятие строительной индустрии, а для города Абакана, кроме этого, ещё и крупнейший налогоплательщик, и социальный партнёр, и главный городской строитель жилья, социальных объектов, объектов благоустройства.

«Муниципальный жилищный фонд» сейчас — это и собственно строительные бригады, и проектное бюро, и заводы по производству железобетонных изделий и кирпича, окон и металлоизделий, есть даже собственный асфальтовый завод. Такая широкая производственная база строительных материалов позволяет МЖФ строить с меньшими затратами и в более короткие сроки.

Школа на 100 мест в Арбане, школа в девятом жилом районе, школа на 100 мест в Белом Яре, легкоатлетический манеж — это только самые крупные стройки, которые ведет сейчас МЖФ в Хакасии.