Уложены первые 80 км. Эльгинский уголь рвётся к Охотскому морю

Первый тепловоз

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/E1MmBnlk1mg

Уложено 80 км рельсошпальной решетки на новой 500-километровой железнодорожной магистрали от Эльгинского угольного месторождения к Охотскому морю. Об этом 16 декабря сообщила управляющий директор компании «Эльгауголь» И. Лосюк в ходе выступления на форуме «Промышленность и геологоразведка Якутии: сквозь столетия» в Якутске.

Предполагается, что новая железная дорога будет проходить через территории Хабаровского края и Якутии и выйдет на мыс Манорский в Охотском море, где одновременно строится вся инфраструктура порта Эльга, который должен запустить терминалы к 2025 г.

В 2021 году многие эксперты называли проект «нереальным» — слишком дорого, очень сложные климатические условия, ландшафт, и так далее.

Проект реализуется полностью на частные средства. Решение о строительстве собственной железной дороги было принято акционерами компании «Эльгауголь».

Весь проект оценивается в 97 млрд рублей, из которых 37 млрд инвестор — «Эльгауголь» — потратит на строительство железнодорожной ветки. Более 28,5 млрд пойдет на покупку подвижного состава, а 31,5 млрд — на строительство современного морского перегрузочного комплекса (порта).

Стахановскими темпами

Если в 2021 году сроки строительства оценивались в пять лет, а окупаемость примерно в семь лет, то сейчас «Эльгауголь» надеется на существенно меньшие сроки. Стройка, что характерно (или не характерно) идет очень активно, без сбоев, в строгом соответствии с графиком.

Посетивший недавно строительную площадку порта «Эльга» губернатор Хабаровского края отметил, что стройка идет «стахановскими темпами».

Власти региона времени тоже не теряют. В портовом комплексе нужны будут сразу 2000 специалистов, столько даже жителей нет в Тугуро-Чумиканском районе. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в высших и средних специальных учебных заведениях уже готовят специалистов. В том, что на север люди поедут, сомнений нет — у портов подобного уровня не бывает недостатка в претендентах на трудоустройство. Для будущих работников строят стационарный комфортабельный поселок. Власти региона уже привели в порядок местный аэропорт, школу, больницу. Север Хабаровского края оживает. Жить здесь и сейчас — это не может не радовать.

Здесь будет Порт «Эльга»:

© avatars.dzeninfra.ru

Эльгинское угольное месторождение — крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля.

Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от г. Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали.

Запасы — около 2,2 млрд т. На месторождении добывается коксующийся уголь марок «Ж», «ГЖ», «ГЖО», которые очень востребованы в азиатских странах.

В 2021 г. погрузка угля с Эльги достигла 14,6 млн т.

Планы развития местного угольного комплекса предусматривают дальнейшее увеличение объёма добычи. Погрузка с Эльгинского месторождения в Якутии составила 14,4 млн тонн за январь-октябрь 2022 г., рост добычи составил 21,6%.

© avatars.dzeninfra.ru

https://dzen.ru...3Sm9YP28hCRRxms