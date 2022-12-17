В Оренбургской дивизии заступил на боевое дежурство второй полк ракет «Авангард»
Второй полк межконтинентальных баллистических ракет «Авангард» с планирующими гиперзвуковыми блоками заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили 17 декабря в Минобороны России.
Первый полк, вооруженный «Авангардом», заступил на боевое дежурство в Оренбургской дивизии в декабре 2019 года. К 2023 году, сообщали ранее в РВСН, на боевое дежурство должен был заступить второй полк этих комплексов.
«В День Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард», — сказали в ведомстве.Там добавили, что «ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки ракетных войск».
Министерство показало видео загрузки новейшей МБР в шахтную пусковую установку с помощью транспортно-загрузочного агрегата.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/cwnwnnSvwXU
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