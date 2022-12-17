В Тверской области на боевое дежурство заступил ракетный полк мобильных «Ярсов»
В преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения (отмечается 17 декабря) в Бологовском ракетном соединении РВСН (Тверская область) состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».
В Минобороны России отметили, что в ракетном соединении были проведены подготовительные работы: создана соответствующая инфраструктура, а личный состав прошел переобучение для несения боевого дежурства на ПГРК «Ярс». Уже в будущем году, постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения, Ракетные войска стратегического назначения в целом завершат переоснащение мобильной группировки с ракетных комплексов «Тополь» на подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».
Вводимый в боевой состав ПГРК «Ярс» приходит на смену мобильному ракетному комплексу «Тополь».
На вооружении Минобороны стоят «Ярсы» как мобильные, так и шахтного базирования. Днём ранее, в Козельском ракетном (Калужская область) соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ).
Фото — https://rg.ru/2...soedinenii.html
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