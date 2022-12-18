В Енакиево Донецкой Народной Республики на маршруты вышли новые трамваи

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10 трамваев вышли на маршруты Енакиево в ДНР. Тёплые салоны, юсб разъёмы, удобные сидения — всё, что нужно, чтобы жители смогли с комфортом пользоваться этим видом общественного транспорта.

Первые

Первые трамваи, которые передали Енакиево в рамках шефской помощи из Ленинградской области, вышли на городские маршруты в начале сентября.

© dan-news.info

Эти трамвайные вагоны были доставлены в Енакиево 29 августа. Всего было передано шесть трамваев. Трамваи вышли на линии взамен подвижного состава, отслужившего 40 лет. Они оснащены всем необходимым для комфортных перевозок: в салоне мягкие сиденья, места для инвалидов, электронные указатели маршрута и даже разъемы USB для подзарядки гаджетов.

Вторая партия

© dnr-news.ru

© dnr-news.ru

С пункта пропуска они выезжают один за другим. Тралы с трамваями — подарок от Ленинградской области.

И дату выезда, маршрут, да и сам пункт назначения за все 4 дня дороги держали в секрете. Тем более, на территории Донецкой народной Республики. По пути райцентры, которые периодически обстреливают.

Это вторая партия трамваев, подаренных Енакиево Ленинградской областью. В августе на рельсы встали 6 новых вагонов. В новой партии 4 трамвая. А сопровождают её все те же специалисты, что приезжали в августе. Вернулись по зову сердца.

Да, трамваи не с заводского конвейера, но проверенные на линиях Петербурга, прошедшие капитальный ремонт перед отправкой. Для местного транспортного предприятия это спасение. Свой парк, старый, уже разве что на свалку. А ленинградские вагоны себя зарекомендовали.

Тот самый августовский опыт, а главное, мастерство и специалистов сказались. С точностью до сантиметров трамваи встают на рельсы и своим ходом уходят в парк.

© dan-news.info

© dan-news.info

Теперь жители Енакиево не будут часами мёрзнуть на остановках в ожидании транспорта. Интервал движения сократиться до 15 минут.

Едем дальше

Возможные неполадки на маршруте пока не исключены: контактная сеть действительно рвётся, рельсы, что называется, устали.

Но работа продолжается. В настоящее время под руководством комитета по транспорту Ленобласти подрядной организацией проводятся работы по капитальному ремонту здания депо, завершаются работы по ремонту кровли. Продолжается работа по восстановлению контактной сети.

Также Ленобласть поставила шпалы для устранения аварийных участков трамвайных путей. В ТТУ Енакиево оборудовали скважину с технической водой для производственных нужд.

Звонок трамвая становится привычным и обыденным для жителей Енакиево.

© dan-news.info

© dan-news.info

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https://lentv24...-lenoblasti.htm