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Липецк 2011-2022. Было-стало

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/XGVOdpROfto

Давайте сравним каким был Липецк в 2011 году и каким он стал в 2022 году и в промежуточные годы.

С 2011 по 2022 годы в России произошло много событий: санкции против России, падение рубля, кризисы, импортозамещение, создание собственной платежной системы, массовое строительство дорог, жилья, объектов инфраструктуры и прочего, возвращение Крыма и многое другое.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XGVOdpROfto

Липецкая область, строительство, инфраструктура
  • Clausson Clausson
    18.12.2223:03:55

    Да, кое-что в городе сделано, а вот сделать предстоит намного больше.

    Вероятно важнейший вопрос для города — аварийный октябрьский мост, который, увы, не решается. Снижение скорости по основному городскому мосту до 30 км/ч вряд ли можно назвать конструктивным решением проблемы.

    Нормальный (средний по РФ) уровень жизни ведет в росту автомобилизации и как следствие к проблемам ежедневных пробок на дорогах, что в свою очередь сказывается на экологической обстановке и так собственно говоря, не блестящей (хотя в общем-то парадоксально и «блестящей» из-за выпадения графитовой пыли и несмываемо матовой из-за пыли известковой). Проспекты потихоньку делаем, где возможно расширяем. Но что с этого толку если остаются всё те же перекрестки? Опять же Увы! Минимум 30 лет говорят о необходимости строительства эстакад и развязок на дорогах города и опять же проблема не решается никак, даже в отдаленных бюджетных планах…

    А хотелось бы…

    Хотелось бы что бы город знали не только по знаменитой на всю страну фразе бывшего мэра, а после этого члена комитета Государственной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству: «Да что вы пристали ко мне с этой дорогой?»

    Отредактировано: Clausson~23:09 18.12.22
    #1257028
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