Липецк 2011-2022. Было-стало
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/XGVOdpROfto
Давайте сравним каким был Липецк в 2011 году и каким он стал в 2022 году и в промежуточные годы.
С 2011 по 2022 годы в России произошло много событий: санкции против России, падение рубля, кризисы, импортозамещение, создание собственной платежной системы, массовое строительство дорог, жилья, объектов инфраструктуры и прочего, возвращение Крыма и многое другое.
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18.12.2223:03:55