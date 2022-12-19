ТМХ изготовил опытный образец дизель-генератора для БелАЗ

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На Коломенском заводе (КЗ, входит в ТМХ) создан опытный отечественный дизель-генератор 16-36ДГ для карьерных самосвалов БелАЗ-75304 грузоподъёмностью 220 тонн. Реализация проекта сала возможной благодаря стратегическим соглашениям между АО «Трансмашхолдинг» и ОАО «БЕЛАЗ» в области производства и поставок моторов.

Конструкторы Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ спроектировали восьмицилиндровый комбинированный дизельный двигатель, который обеспечивает требования заказчика по мощности и удельному расходу топлива. Среднеоборотный дизель-генератор 16-36ДГ полной мощностью 1700 кВт по основным техническим характеристикам не уступает импортным аналогам, имеет больший ресурс и требует меньших затрат на техническое обслуживание и ремонт.

Он разработан для постройки новых и ремоторизации уже эксплуатируемых самосвалов для Уральской горно-металлургической компании (ОАО «УГМК»). 15 декабря 2022 г. в ходе визита на АО «Коломенский завод» делегация компании «БЕЛАЗ» во главе с генеральным директором Сергеем Олеговичем Никифоровичем ознакомилась с подготовкой производства к изготовлению двигателей и процессом стендовых испытаний нового двигателя для карьерных самосвалов.

«Существующая испытательная база Коломенского завода обеспечит проведение всех необходимых испытаний дизель-генераторов типа 16-36ДГ на основных эксплуатационных режимах карьерного самосвала, — отметил генеральный директор Коломенского завода Игорь Щедров. — Мы готовы к серийному выпуску линейки двигателей для знаменитого белорусского завода».

Первый дизель-генератор 16-36ДГ будет направлен до конца текущего года в г. Жодино (Минская область, Республика Беларусь) для сборки опытного образца самосвала с новым двигателем и проведения эксплуатационных испытаний в карьере под пристальным надзором технических специалистов.

По результатам эксплуатации будут определены объемы поставок на 2023 год и параметры установочной партии двигателей. Коломенский завод уже имеет опыт сотрудничества с Белорусским автозаводом. В период с 1982 по 2006 гг. предприятие осуществляло поставки дизель-генераторов для карьерных самосвалов грузоподъемностью 180 т и 220 т. Всего было поставлено 390 двигателей в двенадцатицилиндровом и восьмицилиндровом исполнении.