ЦКБМ отгрузило оборудование для энергоблока № 4 АЭС «Куданкулам»

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АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») отгрузило пятый комплект оборудования для четвертого энергоблока АЭС «Куданкулам». Комплект включает в себя ГЦНА-1391, выемную часть, вспомогательные системы и электродвигатель.

До конца 2022 года ЦКБМ отгрузит на индийскую атомную электростанцию шестой, седьмой и восьмой комплекты главных циркуляционных насосных агрегатов и два резервных питательных насоса, которыми будет укомплектован четвертый энергоблок АЭС «Куданкулам». Резервные насосы были разработаны, изготовлены и уже прошли заключительные приемочные испытания в ЦКБМ.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. АО «Атомэнергомаш» принимает активное участие в этой работе.