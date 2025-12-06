В Нью-Дели состоялась церемония запуска вещания телеканала RT India
Состоялась церемония запуска вещания телеканала RT India.
Новый канал, который будет вещать из студийного комплекса в столице Индии Нью-Дели, поможет индийской аудитории лучше узнать нашу страну и получать объективную информацию о том, что в ней происходит сегодня. В эфире новости, аналитика, программы, посвященные международной политике и российско-индийскому сотрудничеству.
В RT сообщили, что в эфире будут ежедневно транслироваться новостные выпуски на английском языке. Телеканал будет освещать роль Индии и России в международной политике.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0