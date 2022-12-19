Магнитотерапевтический аппарат «АМНП-01» лечит позвоночник и суставы

Приборы для проведения физиотерапевтических процедур производятся не только за рубежом, но и в России. И по эффективности отечественные аппараты нисколько не уступают дорогим импортным аналогам.

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АМНП-01 — это прибор для низкочастотной магнитотерапии. Это компактное недорогое устройство, которое подходит для лечения самых разных заболеваний — радикулита, остеохондроза, люмбаго, полиартрита, деформирующего остеоартроза, растяжения связок, ушибов и переломов. Также его рекомендуют использовать при ВСД, гипертонической болезни, синдроме Рейно, атеросклерозе, хронических заболеваниях верхних дыхательных путей, при нарушениях работы ЖКТ и желез внутренней секреции.

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Аппарат «АМНП-01» имеет четыре специализированных режима работы, обеспечивающих максимальную эффективность при болезнях различных органов и их систем. Воздействие низкочастотного магнитного поля оказывает противоотечный, противовоспалительный, обезболивающий и стимулирующий эффект, делает медикаментозную терапию эффективнее, отлично дополняет другие физиотерапевтические процедуры. Иметь такой прибор в своей домашней аптечке очень желательно каждому!

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