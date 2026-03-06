Тысяча тонн грузов в сутки: новый логистический комплекс «Магнита» заработал в Московской области
Компания «Магнит» открыла новый распределительный центр в Московской области. Объект находится в поселке Обухово Богородского городского округа. Инвестиции в проект составили около 10 млрд рублей.
Площадь комплекса — примерно 44 тысячи квадратных метров. Здесь разместились мультитемпературные склады: сухой, зоны для охлажденных товаров и заморозки. При центре работает собственное автотранспортное предприятие и топливозаправочная станция.
В Министерстве Инвестиций МО рассказали, что новый РЦ будет снабжать более 430 магазинов «Магнит» у дома, свыше 160 точек дрогери «М.Косметик» и 30 аптек в Москве и области.
Сейчас мощности центра позволяют обрабатывать больше 1 тысячи тонн грузов в сутки. К концу года этот показатель планируют удвоить. Продукцию на склад отгружают около 640 поставщиков, большинство из них — местные производители.
